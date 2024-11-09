НБА. В битве лидеров конференций победил "Кливленд". Историческое достижение Скотти Пиппена

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Бостон" в овертайме одолел "Бруклин" 108:104. "Кливленд" разгромил "Голден Стэйт" 136:117.

По итогам игрового дня сменился лидер Западной конференции. "Оклахома-Сити" обошла "Голден Стэйт".

Шарлотт Хорнетс - Индиана Пэйсерз 103:83

Детройт Пистонс - Атланта Хоукс 122:121

"Атланта" выиграла вторую половину матча 68:56.

Лидер "Атланты" Тре Янг сделал "дабл-дабл" (35 + 13 передач).

Разыгрывающий "Детройта" Сэйд Каннингем сделал "трипл-дабл" в третьем матче подряд (22 + 11 подборов + 13 передач).

Орландо Мэджик - Нью-Орлеан Пеликанз 115:88

Бостон Селтикс - Бруклин Нетс 108:104 (овертайм)

Основное время матч а завершилось вничью 94:94.

Кливленд Кавальерз - Голден Стэйт Уорриорз 136:117

На момент начала матча команды были лидерами конференций.

"Кливленд" - единственная команда НБА, еще не проигрывавшая в этом сезоне. 10 побед.

Первую четверть хозяева выиграли 83:42.

Даллас Мэверикс - Финикс Санз 113:114

Нью-Йорк Никс - Милуоки Бакс 116:94

Мемфис Гризлиз - Вашингтон Уизардс 128:104

Японский защитник "Мемфиса" Юки Кавамура за 2 минуты до финальной сирены впервые в карьере в НБА забросил трехочковый. сделав счет 125:100.

Защитник "Мемфиса" Скотти Пиппен-младший впервые в матче НБА совершил "трипл-дабл" (11 + 10 подборов + 11 передач). Отец и сын Скотти Пиппены стали первым отцом и сыном, совершившими "трипл-дабл" в матчах НБА.

Оклахома-Сити Тендер - Хьюстон Рокитс 126:107

"Тендер" воспользовался осечкой "воинов" и возглавил турнирную таблицу Западной конференции.

Вторую четверть хозяева выиграли 44:20.

Денвер Наггетс - Майами Хит 135:122

Лидер "Денвера" Никола Йокич совершил "трипл-дабл" в третьем матче подряд (30 + 11 подборов + 14 передач).

Лос-Анджелес Лейкерс - Филадельфия Сиксерз 116:106

Леброн Джеймс сделал "трипл-дабл" (21 + 12 подборов + 13 передач).

Бронни Джеймс, который сегодня дебютирует в G-Лиге, провел на площадке 88 секунд.

Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Клипперз 98:107

Форвард "королей" Домантас Сабонис сделал "дабл-дабл" (23 + 12 подборов + 6 передач).