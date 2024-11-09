НБА. В битве лидеров конференций победил "Кливленд". Историческое достижение Скотти Пиппена
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Бостон" в овертайме одолел "Бруклин" 108:104. "Кливленд" разгромил "Голден Стэйт" 136:117.
По итогам игрового дня сменился лидер Западной конференции. "Оклахома-Сити" обошла "Голден Стэйт".
Шарлотт Хорнетс - Индиана Пэйсерз 103:83
Детройт Пистонс - Атланта Хоукс 122:121
"Атланта" выиграла вторую половину матча 68:56.
Лидер "Атланты" Тре Янг сделал "дабл-дабл" (35 + 13 передач).
Разыгрывающий "Детройта" Сэйд Каннингем сделал "трипл-дабл" в третьем матче подряд (22 + 11 подборов + 13 передач).
Орландо Мэджик - Нью-Орлеан Пеликанз 115:88
Бостон Селтикс - Бруклин Нетс 108:104 (овертайм)
Основное время матч а завершилось вничью 94:94.
Кливленд Кавальерз - Голден Стэйт Уорриорз 136:117
На момент начала матча команды были лидерами конференций.
"Кливленд" - единственная команда НБА, еще не проигрывавшая в этом сезоне. 10 побед.
Первую четверть хозяева выиграли 83:42.
Даллас Мэверикс - Финикс Санз 113:114
Нью-Йорк Никс - Милуоки Бакс 116:94
Мемфис Гризлиз - Вашингтон Уизардс 128:104
Японский защитник "Мемфиса" Юки Кавамура за 2 минуты до финальной сирены впервые в карьере в НБА забросил трехочковый. сделав счет 125:100.
Защитник "Мемфиса" Скотти Пиппен-младший впервые в матче НБА совершил "трипл-дабл" (11 + 10 подборов + 11 передач). Отец и сын Скотти Пиппены стали первым отцом и сыном, совершившими "трипл-дабл" в матчах НБА.
Оклахома-Сити Тендер - Хьюстон Рокитс 126:107
"Тендер" воспользовался осечкой "воинов" и возглавил турнирную таблицу Западной конференции.
Вторую четверть хозяева выиграли 44:20.
Денвер Наггетс - Майами Хит 135:122
Лидер "Денвера" Никола Йокич совершил "трипл-дабл" в третьем матче подряд (30 + 11 подборов + 14 передач).
Лос-Анджелес Лейкерс - Филадельфия Сиксерз 116:106
Леброн Джеймс сделал "трипл-дабл" (21 + 12 подборов + 13 передач).
Бронни Джеймс, который сегодня дебютирует в G-Лиге, провел на площадке 88 секунд.
Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Клипперз 98:107
Форвард "королей" Домантас Сабонис сделал "дабл-дабл" (23 + 12 подборов + 6 передач).