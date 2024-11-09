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НБА. Дени Авдия набрал 9 очков. "Портленд" проиграл "Миннесоте"

время публикации: 09 ноября 2024 г., 09:54 | последнее обновление: 09 ноября 2024 г., 09:54
НБА. Дени Авдия набрал 9 очков. "Портленд" проиграл "Миннесоте"
AP Photo/Matt Krohn

В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" проиграл "Миннесоте Тимбервулвз" 102:127.

Израильский форвард "Портленда" Дени Авдия провел на площадке 23 минуты 27 секунд (9 + 5 подборов).

"Волки" сокрушили соперника в первой четверти 35:17.

После двух четвертей 64:51, трех - 98:75.

Лидер "Миннесоты" Энтони Эдвардс набрал 37 очков, сделал 6 подборов и 5 передач.

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