x
09 октября 2024
|
последняя новость: 16:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 октября 2024
|
09 октября 2024
|
последняя новость: 16:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Футбол. Основной вратарь "Ливерпуля" Алиссон выбыл на шесть недель

время публикации: 09 октября 2024 г., 15:52 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 15:52
Футбол. Основной вратарь "Ливерпуля" Алиссон выбыл на шесть недель
AP Photo/Tony Avelar

Основной вратарь "Ливерпуля" Алиссон Беккер пропустит около 6 недель из-за травмы. полученной в матче против "Кристал Пэлас", сообщают британские СМИ.

У него диагностирована травма подколенного сухожилия.

Бразильский голкипер не сможет помочь "Ливерпулю" в играх против "Арсенала" и "Челси".

В этом сезоне Алиссон сыграл за "Ливерпуль" 8 игр. В четырех он не пропустил.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 октября 2024

Умер бывший полузащитник ЦСКА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 октября 2024

Легендарный Андрес Иньеста объявил о завершении карьеры
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 октября 2024

Футзал. Чемпионами мира стали бразильцы. Украинцы завоевали бронзовые медали
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 октября 2024

Бывший футболист "Спартака" и ЦСКА погиб на войне в Украине