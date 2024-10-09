Футбол. Основной вратарь "Ливерпуля" Алиссон выбыл на шесть недель

Основной вратарь "Ливерпуля" Алиссон Беккер пропустит около 6 недель из-за травмы. полученной в матче против "Кристал Пэлас", сообщают британские СМИ.

У него диагностирована травма подколенного сухожилия.

Бразильский голкипер не сможет помочь "Ливерпулю" в играх против "Арсенала" и "Челси".

В этом сезоне Алиссон сыграл за "Ливерпуль" 8 игр. В четырех он не пропустил.