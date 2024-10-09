Футбол. Основной вратарь "Ливерпуля" Алиссон выбыл на шесть недель
время публикации: 09 октября 2024 г., 15:52 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 15:52
Основной вратарь "Ливерпуля" Алиссон Беккер пропустит около 6 недель из-за травмы. полученной в матче против "Кристал Пэлас", сообщают британские СМИ.
У него диагностирована травма подколенного сухожилия.
Бразильский голкипер не сможет помочь "Ливерпулю" в играх против "Арсенала" и "Челси".
В этом сезоне Алиссон сыграл за "Ливерпуль" 8 игр. В четырех он не пропустил.
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