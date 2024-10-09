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Спорт

Умер бывший полузащитник ЦСКА

время публикации: 09 октября 2024 г., 15:31 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 15:31
Умер бывший полузащитник ЦСКА
AP Photo/Jim Rassol

8 октября на 49-м году жизни умер известный российский футболист Артем Енин, сообщает официальный сайт клуба "Шинник" (Ярославль).

О причинах смерти не сообщается.

В сообщении Артем Енин назван "одним из ярчайших воспитанников ярославского клуба".

Футболист выступал за команды "Спартак" (Кострома), "Шинник" (Ярославль), ЦСКА (Москва), "Нефтяник" (Ярославль), "Динамо" (Вологда), "Спартак" (Нальчик), "Урал" (Екатеринбург), "Спартак" (Луховицы).

Полузащитник завершил карьеру в 2010 году.

В 1998 году Артем Енин сыграл один матч за сборную России.

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