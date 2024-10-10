НХЛ. Нэйтан Маккиннон набрал 900-е очко

В матче регулярного чемпионата НХЛ, в котором "Колорадо Эвеланш" проиграл "Вегас Голден Найтс" 4:8, форвард "Колорадо" Нэйтан Маккиннон преодолел рубеж 900 очков в матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Он сделал две голевые передачи. Нейтан Маккиннон набрал 901 очко (335 + 566) в 792 матчах, сообщает официальный сайт лиги.

В 88 играх Кубка Стэнли в его активе 114 очков.

Нападающий выступает за "Колорадо" с 2013 года.