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Спорт

Теннис. Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры в ноябре

время публикации: 10 октября 2024 г., 13:00 | последнее обновление: 10 октября 2024 г., 13:00
Теннис. Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры в ноябре
AP Photo/Manu Fernandez

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил, что он завершит карьеру в ноябре 2024 года после матчей Кубка Дэвиса.

Об этом спортсмен написал в социальных сетях.

Рафаэль Надаль на протяжении 209 недель был первой ракеткой мира.

Он выиграл 22 турнира "Большого шлема" в одиночном разряде, в том числе 14 раз - Открытый чемпионат Франции.

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