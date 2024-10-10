Теннис. Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры в ноябре

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил, что он завершит карьеру в ноябре 2024 года после матчей Кубка Дэвиса.

Об этом спортсмен написал в социальных сетях.

Рафаэль Надаль на протяжении 209 недель был первой ракеткой мира.

Он выиграл 22 турнира "Большого шлема" в одиночном разряде, в том числе 14 раз - Открытый чемпионат Франции.