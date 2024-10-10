Теннис. Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры в ноябре
время публикации: 10 октября 2024 г., 13:00 | последнее обновление: 10 октября 2024 г., 13:00
Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил, что он завершит карьеру в ноябре 2024 года после матчей Кубка Дэвиса.
Об этом спортсмен написал в социальных сетях.
Рафаэль Надаль на протяжении 209 недель был первой ракеткой мира.
Он выиграл 22 турнира "Большого шлема" в одиночном разряде, в том числе 14 раз - Открытый чемпионат Франции.
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