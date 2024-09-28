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Спорт

Теннис. WADA подало апелляцию по делу Янника Синнера

время публикации: 28 сентября 2024 г., 15:45 | последнее обновление: 28 сентября 2024 г., 15:52
Теннис. WADA подало апелляцию по делу Янника Синнера
AP Photo/Julia Nikhinson

Всемирное антидопинговое агентство подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд по делу первой ракетки мира Янника Синнера.

В заявлении говорится, что агентство не согласно с решением Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA), оправдавшего теннисиста в деле о допинге.

В марте 2024 года в двух пробах Янника Синнера был обнаружен клостебол в низкой концентрации.

Янник Синнер не был наказан.

Теперь WADA заявило о несогласии с выводами об отсутствии вины или халатности.

Сильнейшему теннисисту мира грозит дисквалификация сроком до двух лет.

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