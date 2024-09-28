Теннис. WADA подало апелляцию по делу Янника Синнера
время публикации: 28 сентября 2024 г., 15:45 | последнее обновление: 28 сентября 2024 г., 15:52
Всемирное антидопинговое агентство подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд по делу первой ракетки мира Янника Синнера.
В заявлении говорится, что агентство не согласно с решением Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA), оправдавшего теннисиста в деле о допинге.
В марте 2024 года в двух пробах Янника Синнера был обнаружен клостебол в низкой концентрации.
Янник Синнер не был наказан.
Теперь WADA заявило о несогласии с выводами об отсутствии вины или халатности.
Сильнейшему теннисисту мира грозит дисквалификация сроком до двух лет.
Ссылки по теме