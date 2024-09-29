Теннис. Израильтянка Мика Бухник стала победительницей турнира в Осаке

В Осаке завершился теннисный турнир, входящий в ITF World Tennis Tour Juniors.

В финале израильтянка Мика Бухник (девятая ракетка турнира) победила австралийку Алану Субашич (десятый номер посева) 6:3, 6:7, 6:2.

17-летняя Мика Бухник занимает 60-е место в юниорском рейтинге Международной теннисной федерации (данные 23 сентября). Победа в Осаке позволит ей подняться на 25-е место рейтинга.