Теннис. Израильтянка Мика Бухник стала победительницей турнира в Осаке
время публикации: 29 сентября 2024 г., 16:53 | последнее обновление: 29 сентября 2024 г., 16:53
В Осаке завершился теннисный турнир, входящий в ITF World Tennis Tour Juniors.
В финале израильтянка Мика Бухник (девятая ракетка турнира) победила австралийку Алану Субашич (десятый номер посева) 6:3, 6:7, 6:2.
17-летняя Мика Бухник занимает 60-е место в юниорском рейтинге Международной теннисной федерации (данные 23 сентября). Победа в Осаке позволит ей подняться на 25-е место рейтинга.
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