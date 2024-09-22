Теннис. Победительницей турнира в Сеуле стала Беатрис Хаддад Майя

Победителем теннисного турнира серии WTA500, который завершился в Сеуле, стала бразильянка Беатрис Хаддад Майя.

В финале она одержала волевую победу над россиянкой Дарьей Касаткиной 1:6, 6:4, 6:1.

Счет в личных встречах 3:1 в пользу бразильянки. Соперницы впервые встретились в финале.

Беатрис в седьмой раз играла в финале турниров Женской теннисной ассоциации и выиграла четвертый титул.

Дарья 18-й раз играла в финале одиночного турнира WTA. В ее активе семь побед в финалах. В этом году она пять раз играла в финалах. В четырех проиграла.

Завтра Беатрис Хаддад Майя станет 12-й ракеткой мира.