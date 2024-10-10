НХЛ. "Калгари" победил, проигрывая 1:4. Три шутаута. Голевое изобилие в Ванкувере и Вегасе
В пяти сегодняшних матчах регулярного чемпионата НХЛ были забиты 36 голов. При этом три голкипера совершили шутауты.
Монреаль Канадиенз - Торонто Мейпл Лифс 1:0
Победный гол на 8-й минуте забросил Коул Колфилд.
По броскам 45:27 в пользу "Торонто".
Шутаут совершил Сэм Монтембо.
Питтсбург Пингвинз - Нью-Йорк Рейнджерс 0:6
Две шайбы забросил Крис Крейдер.
Шутаут совершил, отразив 29 бросков Игорь Шестеркин.
Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс отыграл 21 минуту. Показатель полезности "+2".
Эдмонтон Ойлерз - Виннипег Джетс 0:6
По три (1 + 2) очка набрали Мейсон Эпплтон и Адам Лоури.
По броскам 32:19 в пользу "Эдмонтона". Шутаут совершил Коннор Хеллебайк.
Еврейский форвард "нефтяников" Зак Хайман отыграл 17 минут. Показатель "-2".
Ванкувер Кэнакс - Калгари Флэймз 5:6 (овертайм)
После первого периода счет был 4:1 в пользу "Ванкувера". На 51-й минуте вперед вышли гости 5:4. На 59-й минуте Джей Ти Миллер сравнял счет.
Победную шайбу на 62-й минуте забросил Коннор Зари.
Еврейский защитник "Ванкувера" Квинн Хьюз отыграл 23 минуты 48 секунд. Он сделал 2 результативные передачи. Показатель "+2".
Вегас Голден Найтс - Колорадо Эвеланщ 8:4
По 4 очка набрали хоккеисты "Вегаса" Иван Барбашев (2 + 2) и Джек Эйхель (0 + 4).
Хет-трик на счету форварда "Колорадо" Микко Рантенена.