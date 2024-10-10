НХЛ. "Калгари" победил, проигрывая 1:4. Три шутаута. Голевое изобилие в Ванкувере и Вегасе

В пяти сегодняшних матчах регулярного чемпионата НХЛ были забиты 36 голов. При этом три голкипера совершили шутауты.

Монреаль Канадиенз - Торонто Мейпл Лифс 1:0

Победный гол на 8-й минуте забросил Коул Колфилд.

По броскам 45:27 в пользу "Торонто".

Шутаут совершил Сэм Монтембо.

Питтсбург Пингвинз - Нью-Йорк Рейнджерс 0:6

Две шайбы забросил Крис Крейдер.

Шутаут совершил, отразив 29 бросков Игорь Шестеркин.

Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс отыграл 21 минуту. Показатель полезности "+2".

Эдмонтон Ойлерз - Виннипег Джетс 0:6

По три (1 + 2) очка набрали Мейсон Эпплтон и Адам Лоури.

По броскам 32:19 в пользу "Эдмонтона". Шутаут совершил Коннор Хеллебайк.

Еврейский форвард "нефтяников" Зак Хайман отыграл 17 минут. Показатель "-2".

Ванкувер Кэнакс - Калгари Флэймз 5:6 (овертайм)

После первого периода счет был 4:1 в пользу "Ванкувера". На 51-й минуте вперед вышли гости 5:4. На 59-й минуте Джей Ти Миллер сравнял счет.

Победную шайбу на 62-й минуте забросил Коннор Зари.

Еврейский защитник "Ванкувера" Квинн Хьюз отыграл 23 минуты 48 секунд. Он сделал 2 результативные передачи. Показатель "+2".

Вегас Голден Найтс - Колорадо Эвеланщ 8:4

По 4 очка набрали хоккеисты "Вегаса" Иван Барбашев (2 + 2) и Джек Эйхель (0 + 4).

Хет-трик на счету форварда "Колорадо" Микко Рантенена.