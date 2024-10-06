НХЛ. "Нью-Джерси" в Праге победил "Баффало"
время публикации: 06 октября 2024 г., 07:21 | последнее обновление: 06 октября 2024 г., 07:21
Регулярный сезон НХЛ начался с двух матчей в Праге. "Нью-Джерси Дэвилз" дважды победил "Баффало Сейбрз".
Во втором матче счет 3:1.
По броскам преимущество у победителей 37:18.
На 7-й минуте за драку были удалены Бренден Диллон (Нью-Джерси, 1 июля перешел из "Виннипега") и Алекс Так (Баффало).
Во втором периоде соперники обменялись голами.
В третьем периоде отличились Пол Коттер (1 июля перешел из "Вегас Голден Найтс") и Тимо Майер.
Две результативные передачи сделал Джек Хьюз.
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