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НХЛ. "Нью-Джерси" в Праге победил "Баффало"

время публикации: 06 октября 2024 г., 07:21 | последнее обновление: 06 октября 2024 г., 07:21
Победный гол Пола Коттера
AP Photo/Petr David Josek

Регулярный сезон НХЛ начался с двух матчей в Праге. "Нью-Джерси Дэвилз" дважды победил "Баффало Сейбрз".

Во втором матче счет 3:1.

По броскам преимущество у победителей 37:18.

На 7-й минуте за драку были удалены Бренден Диллон (Нью-Джерси, 1 июля перешел из "Виннипега") и Алекс Так (Баффало).

Во втором периоде соперники обменялись голами.

В третьем периоде отличились Пол Коттер (1 июля перешел из "Вегас Голден Найтс") и Тимо Майер.

Две результативные передачи сделал Джек Хьюз.

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