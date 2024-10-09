Еврейские хоккеисты в НХЛ. Сезон 2024-2025 годов
Регулярный чемпионат НХЛ начался с двух матчей в Праге, в которых "Нью-Джерси Дэвилз" победил "Баффало Сейбраз".
В составе "дьяволов" выступают еврейские хоккеисты Джек и Люк Хьюз. В составе "клинков" - Девон Леви и Джейсон Цукер.
Впервые за 30 лет в НХЛ есть главный тренер еврей - Райан Варсофски (Сан-Хосе Шаркс).
Список еврейских хоккеистов в НХЛ в сезоне 2024-2025 годов:
Джейкоб Чикран (Вашингтон Кэпиталз, защитник),
Адам Фокс (Нью-Йорк Рейнджерс, защитник),
Марк Фридман (Ванкувер Кэнакс, Защитник),
Джордан Харрис (Коламбус Блю Джекетс, защитник),
Джек Хьюз (Нью-Джерси Дэвилз, центрфорвард),
Люк Хьюз (Нью-Джерси Дэвилз, защитник),
Квинн Хьюз (Ванкувер Кэнакс, защитник),
Зак Хайман (Эдмонтон Ойлерз, нападающий),
Люк Кунин (Сан-Хосе Шаркс, нападающий),
Девон Леви (Баффало Сейбрз, вратарь),
Джереми Суэйман (Бостон Брюинз, вратарь),
Джейк Уолман (Сан-Хосе Шаркс, защитник),
Джейсон Цукер (Баффало Сейбрз, левый нападающий).
В женской НХЛ в этом сезоне будет пять еврейских хоккеисток: Саманта Коган (Торонто), Эйрин Франкель (Бостон), Кали Фраткин (Бостон), Кэми Крониш (Бостон) и Эбби Леви (Нью-Йорк).