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Еврейские хоккеисты в НХЛ. Сезон 2024-2025 годов

время публикации: 09 октября 2024 г., 11:35 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 11:35
Еврейские хоккеисты в НХЛ. Сезон 2024-2025 годов
AP Photo/Mark Humphrey

Регулярный чемпионат НХЛ начался с двух матчей в Праге, в которых "Нью-Джерси Дэвилз" победил "Баффало Сейбраз".

В составе "дьяволов" выступают еврейские хоккеисты Джек и Люк Хьюз. В составе "клинков" - Девон Леви и Джейсон Цукер.

Впервые за 30 лет в НХЛ есть главный тренер еврей - Райан Варсофски (Сан-Хосе Шаркс).

Список еврейских хоккеистов в НХЛ в сезоне 2024-2025 годов:

Джейкоб Чикран (Вашингтон Кэпиталз, защитник),

Адам Фокс (Нью-Йорк Рейнджерс, защитник),

Марк Фридман (Ванкувер Кэнакс, Защитник),

Джордан Харрис (Коламбус Блю Джекетс, защитник),

Джек Хьюз (Нью-Джерси Дэвилз, центрфорвард),

Люк Хьюз (Нью-Джерси Дэвилз, защитник),

Квинн Хьюз (Ванкувер Кэнакс, защитник),

Зак Хайман (Эдмонтон Ойлерз, нападающий),

Люк Кунин (Сан-Хосе Шаркс, нападающий),

Девон Леви (Баффало Сейбрз, вратарь),

Джереми Суэйман (Бостон Брюинз, вратарь),

Джейк Уолман (Сан-Хосе Шаркс, защитник),

Джейсон Цукер (Баффало Сейбрз, левый нападающий).

В женской НХЛ в этом сезоне будет пять еврейских хоккеисток: Саманта Коган (Торонто), Эйрин Франкель (Бостон), Кали Фраткин (Бостон), Кэми Крониш (Бостон) и Эбби Леви (Нью-Йорк).

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