"Юта" победила в дебютном матче. Результаты игр НХЛ
время публикации: 09 октября 2024 г., 08:41 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 08:41
Новый клуб Национальной хоккейной лиги "Юта" удачно дебютировал в регулярном чемпионате. В историческом первом матче новичок победил "Чикаго Блэк Хоукс" 5:2.
Флорида Пантерз - Бостон Брюинз 6:4
После первого периода хозяева вели в счете 4:1.
Две шайбы в первом периоде забросил Сэм Беннетт.
Юта - Чикаго Блэк Хоукс 5:2
В середине второго периода счет был 3:0.
Две шайбы забросил Дилан Гюнтер, перешедший в апреле в "Юту" из клуба "Аризона Койотис".
Две результативные передачи сделал 19-летний форвард "Чикаго" Коннор Бедард.
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