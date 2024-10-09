"Юта" победила в дебютном матче. Результаты игр НХЛ

Новый клуб Национальной хоккейной лиги "Юта" удачно дебютировал в регулярном чемпионате. В историческом первом матче новичок победил "Чикаго Блэк Хоукс" 5:2.

Флорида Пантерз - Бостон Брюинз 6:4

После первого периода хозяева вели в счете 4:1.

Две шайбы в первом периоде забросил Сэм Беннетт.

Юта - Чикаго Блэк Хоукс 5:2

В середине второго периода счет был 3:0.

Две шайбы забросил Дилан Гюнтер, перешедший в апреле в "Юту" из клуба "Аризона Койотис".

Две результативные передачи сделал 19-летний форвард "Чикаго" Коннор Бедард.