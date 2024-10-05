Хоккей. В Праге стартовал сезон НХЛ

В Праге состоялся первый матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. "Нью-Джерси Дэвилз" разгромил "Баффало Сейбрз" 4:1.

Символическое вбрасывание произвел легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр, отыгравший 24 сезона в НХЛ, в том числе выступал за "Нью-Джерси".

По броскам 31:23 в пользу "Баффало".

30 сэйвов совершил Якоб Маркстрем, 19 июля перешедший в "Нью-Джерси" из "Калгари Флэймз".

После двух периодов счет был 3:0.

По два очка набрали: Пол Коттер" (1 + 1, 1 июля перешел из "Вегас Голден Найтс"), Джонни Ковачевич (1 + 1, 1 июля перешел из "Монреаль Канадиенз") и Натан Бастиан (0 + 2).