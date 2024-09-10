Израильтяне проиграли итальянцам. Французы победили бельгийцев. Результаты матчей Лиги наций

Состоялись матчи второго тура Лиги наций. Сборная Израиля проиграла итальянцам 1:2. Французы победили бельгийцев 2:0.

Франция - Бельгия 2:0 (Лига А, группа 2)

Израиль - Италия 1:2 (Лига А, группа 2)

Положение команд. Италия 6 очков, Франция, Бельгия по 3, Израиль 0.

Кипр - Косово 0:4 (Лига С, группа 2)

Румыния - Литва 3:1 (Лига С, группа 2)

На 87-й минуте счеты был 1:1.

Норвегия - Австрия 2:1 (Лига В, группа 3)

Победный гол Эрлинг Холанн забил на 80-й минуте.

Словения - Казахстан 3:0 (Лига В, группа 3)

Все голы в ворота сборной Казахстана забил Бенжамин Шешко.

Черногория - Уэльс 1:2 (Лига В, группа 4)

Турция - Исландия 3:1 (Лига В, группа 4)

Все голы в ворота островитян забил Керем Октюркоглу (2 сентября перешел из "Галатасарая" в "Бенфику").