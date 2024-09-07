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Англичане победили в Ирландии. Грузины разгромили чехов. Результаты матчей Лиги наций

время публикации: 07 сентября 2024 г., 21:46 | последнее обновление: 07 сентября 2024 г., 21:46
Англичане победили в Ирландии. Грузины разгромили чехов. Результаты матчей Лиги наций
AP Photo/Peter Morrison

Состоялись матчи первого тура Лиги наций. Англичане в гостях обыграли сборную Ирландии 2:0. Грузины разгромили чехов 4:1.

Грузия - Чехия 4:1 (Лига В, группа 1)

На 33-й минуте Хвича Кварацхелия реализовал пенальти 1:0. На 53-й минуте Георгий Чакветадзе вышел один на один 2:0. На 63-й минуте Лочошвили навесил. Жорж Микаутадзе (Лион) головой отправил мяч в сетку 3:0.

Через 3 минуты Георгий Кочорашвили (Леванте) головой перебросил мяч через вратаря 4:0.

На 80-й минуте Лукаш Кальвач (Виктория, Пльзень) нанес удар слету из полукруга перед штрафной 4:1.

Ирландия - Англия 0:2(Лига В, группа 2)

На 11-й минуте Деклан Райс метров с 15 пробил в "девятку" 0:1. На 26-й минуте после передачи Райса Джек Грилиш с линии штрафной отправил мяч в дальний нижний угол 0:2.

Молдова - Мальта 2:0 (Лига D, группа 2)

Армения - Латвия 4:1 (Лига С, группа 4)

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