Украинцы проиграли албанцам. Немцы разгромили венгров. Результаты матчей Лиги наций

Завершился первый тур Лиги наций. Украинцы проиграли сборной Албании 1:2. Немцы разгромили венгров 5:0.

Германия - Венгрия 5:0 (Лига А, группа 3)

Голы забили Никлас Фюлькруг (5 августа перешел из дортмундской "Боруссии" в "Вест Хэм"), Джамал Мусиала (Бавария), Флориан Вирц (Байер), 20-летний Александр Павлович (Бавария) и Кай Хаверц (Арсенал).

Нидерланды - Босния и Герцеговина 5:2 (Лига А, группа 3)

Украина - Албания 1:2 (Лига В, группа 1)

На 49-й минуте Миколенко навесил. Юхим Конопля (Шахтер, Донецк) сходу пробил в ближний угол 1:0.

На 54-й минуте после подачи углового счет сравнял Ардиан Исмаили (Эмполи). На 66-й минуте Манай прострелил. Ясир Асани (Кванджу, Южная Корея) остался один перед воротами и точно пробил 1:2.

Греция - Финляндия 3:0 (Лига В, группа 2)

Два мяча забил Фотис Иоаннидис (Панатинаикос).

Гол в свои ворота забил Бенджамин Кальмаан (Краковия).