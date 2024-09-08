x
08 сентября 2024
|
последняя новость: 22:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 сентября 2024
|
08 сентября 2024
|
последняя новость: 22:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Словаки обыграли сборную Азербайджана. Результаты матчей Лиги наций

время публикации: 08 сентября 2024 г., 21:42 | последнее обновление: 08 сентября 2024 г., 21:42
Словаки обыграли сборную Азербайджана. Результаты матчей Лиги наций
AP Photo/Sergei Grits

Состоялись матчи второго тура Лиги наций. Болгары обыграли сборную Северной Ирландии 1:0, словаки - Азербайджана 2:0.

Словакия - Азербайджан 2:0 (Лига С, группа 1)

На 22-й минуте Ондрей Дуда (Верона) реализовал пенальти. Через 4 минуты отличился Давид Мтрелец (Слован, Братислава).

Дания - Сербия 2:0

Гибралтар -Лихтенштейн 2:2 (Лига D, группа 1)

На седьмой минуте компенсированного времени счет был 1:1.

Болгария - Северная Ирландия 1:0

Победный гол на 40-й минуте забил Кирил Десподов (ПАОК).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 сентября 2024

Лига наций. Белорусы победили сборную Люксембурга
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 сентября 2024

Украинцы проиграли албанцам. Немцы разгромили венгров. Результаты матчей Лиги наций
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 сентября 2024

Англичане победили в Ирландии. Грузины разгромили чехов. Результаты матчей Лиги наций
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 сентября 2024

Лига наций. Македонцы не смогли обыграть сборную Фарерских островов