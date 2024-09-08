Словаки обыграли сборную Азербайджана. Результаты матчей Лиги наций
время публикации: 08 сентября 2024 г., 21:42 | последнее обновление: 08 сентября 2024 г., 21:42
Состоялись матчи второго тура Лиги наций. Болгары обыграли сборную Северной Ирландии 1:0, словаки - Азербайджана 2:0.
Словакия - Азербайджан 2:0 (Лига С, группа 1)
На 22-й минуте Ондрей Дуда (Верона) реализовал пенальти. Через 4 минуты отличился Давид Мтрелец (Слован, Братислава).
Дания - Сербия 2:0
Гибралтар -Лихтенштейн 2:2 (Лига D, группа 1)
На седьмой минуте компенсированного времени счет был 1:1.
Болгария - Северная Ирландия 1:0
Победный гол на 40-й минуте забил Кирил Десподов (ПАОК).
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