Словаки обыграли сборную Азербайджана. Результаты матчей Лиги наций

Состоялись матчи второго тура Лиги наций. Болгары обыграли сборную Северной Ирландии 1:0, словаки - Азербайджана 2:0.

Словакия - Азербайджан 2:0 (Лига С, группа 1)

На 22-й минуте Ондрей Дуда (Верона) реализовал пенальти. Через 4 минуты отличился Давид Мтрелец (Слован, Братислава).

Дания - Сербия 2:0

Гибралтар -Лихтенштейн 2:2 (Лига D, группа 1)

На седьмой минуте компенсированного времени счет был 1:1.

Болгария - Северная Ирландия 1:0

Победный гол на 40-й минуте забил Кирил Десподов (ПАОК).