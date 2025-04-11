"Реал" победил в Сербии. Результаты матчей Евролиги
время публикации: 11 апреля 2025 г., 08:13 | последнее обновление: 11 апреля 2025 г., 08:13
Состоялись матчи тридцать четвертого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Милан" разгромил "Басконию" 111:89.
Бавария (Мюнхен, Германия) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 77:89
АСВЕЛ (Лион - Виллербан, Франция) - Монако (Франция) 78:83
Милан (Италия) - Баскония (Витория, Испания) 111:89
Форвард "Милана" Зак Ледей набрал 32 очка.
Партизан (Белград, Сербия) - Реал (Мадрид, Испания) 89:91
"Реал" вышел в плэй-офф.
Париж (Франция) - Альба (Берлин, Германия) 72:63
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