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"Реал" победил в Сербии. Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 11 апреля 2025 г., 08:13 | последнее обновление: 11 апреля 2025 г., 08:13
"Реал" победил в Сербии. Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Brandon Dill

Состоялись матчи тридцать четвертого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Милан" разгромил "Басконию" 111:89.

Бавария (Мюнхен, Германия) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 77:89

АСВЕЛ (Лион - Виллербан, Франция) - Монако (Франция) 78:83

Милан (Италия) - Баскония (Витория, Испания) 111:89

Форвард "Милана" Зак Ледей набрал 32 очка.

Партизан (Белград, Сербия) - Реал (Мадрид, Испания) 89:91

"Реал" вышел в плэй-офф.

Париж (Франция) - Альба (Берлин, Германия) 72:63

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