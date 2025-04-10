x
10 апреля 2025
|
последняя новость: 23:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 апреля 2025
|
10 апреля 2025
|
последняя новость: 23:33
10 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Евролига. "Маккаби" проиграл "Олимпиакосу"

Баскетбол
время публикации: 10 апреля 2025 г., 23:33 | последнее обновление: 10 апреля 2025 г., 23:33
Евролига. "Маккаби" проиграл "Олимпиакосу"
AP Photo/Mark J. Terrill

В матче тридцать четвертого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Маккаби" проиграл "Олимпиакосу" 93:99.

Греческий клуб вышел в плэй-офф с первого места.

"Маккаби" выбыл из борьбы.

После 10 минут 31:28, 20 - 51:48, 30 - 70:70.

Лучшие игроки матча - лидеры "Олимпиакоса" Эван Фурнье (27 + 3 подбора + 2 передачи + 1 перехват) и Александр Везенков (21 + 7 подборов + 2 передачи).

Лучший в составе "Маккаби" Тревион Уильямс (17 + 13 подборов).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 апреля 2025

НБА. Без Дени Авдии "Портленд" проиграл "Юте"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 апреля 2025

Список самых высокооплачиваемых израильских спортсменов возглавил Дени Авдия
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 апреля 2025

НБА. Лука Дончич набрал 45 очков в Далласе. Достижение Леброна Джеймса
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 апреля 2025

"Апоэль" выиграл первый матч финальной серии Еврокубка