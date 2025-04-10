Евролига. "Маккаби" проиграл "Олимпиакосу"
время публикации: 10 апреля 2025 г., 23:33 | последнее обновление: 10 апреля 2025 г., 23:33
В матче тридцать четвертого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Маккаби" проиграл "Олимпиакосу" 93:99.
Греческий клуб вышел в плэй-офф с первого места.
"Маккаби" выбыл из борьбы.
После 10 минут 31:28, 20 - 51:48, 30 - 70:70.
Лучшие игроки матча - лидеры "Олимпиакоса" Эван Фурнье (27 + 3 подбора + 2 передачи + 1 перехват) и Александр Везенков (21 + 7 подборов + 2 передачи).
Лучший в составе "Маккаби" Тревион Уильямс (17 + 13 подборов).
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