Кубок мира по кикбоксингу. Израильтянки завоевали три золотые медали
время публикации: 11 апреля 2025 г., 15:04 | последнее обновление: 11 апреля 2025 г., 15:04
В Таиланде проходит Кубок мира по кикбоксингу. Израильтянки завоевали три золотые медали.
Победительницами стали Наоми Эйтан, Полина Гроссман и Юлия Сачков.
Наоми Эйтан во второй раз стала победительницей Кубка мира.
Полина Гроссман во второй раз стала победительницей Кубка мира.
Юлия Сачков - чемпионка мира и Европы.
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