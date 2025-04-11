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Кубок мира по кикбоксингу. Израильтянки завоевали три золотые медали

Смешанные единоборства
время публикации: 11 апреля 2025 г., 15:04 | последнее обновление: 11 апреля 2025 г., 15:04
Кубок мира по кикбоксингу. Израильтянки завоевали три золотые медали
AP Photo/Marko Drobnjakovic

В Таиланде проходит Кубок мира по кикбоксингу. Израильтянки завоевали три золотые медали.

Победительницами стали Наоми Эйтан, Полина Гроссман и Юлия Сачков.

Наоми Эйтан во второй раз стала победительницей Кубка мира.

Полина Гроссман во второй раз стала победительницей Кубка мира.

Юлия Сачков - чемпионка мира и Европы.

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