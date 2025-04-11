В Таиланде проходит Кубок мира по кикбоксингу. Израильтянки завоевали три золотые медали.

Победительницами стали Наоми Эйтан, Полина Гроссман и Юлия Сачков.

Наоми Эйтан во второй раз стала победительницей Кубка мира.

Полина Гроссман во второй раз стала победительницей Кубка мира.

Юлия Сачков - чемпионка мира и Европы.