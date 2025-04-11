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Результаты четвертьфинальных матчей Лиги конференций

Футбол
время публикации: 11 апреля 2025 г., 09:47 | последнее обновление: 11 апреля 2025 г., 09:47
Результаты четвертьфинальных матчей Лиги конференций
AP Photo/Joan Monfort

Состоялись первые четвертьфинальные матчи Лиги конференций. "Фиорентина" в гостях победила "Целье" 2:1.

Бетис (Севилья, Испания) - Ягеллония (Бялосток, Польша) 2:0

Целье (Словения) - Фиорентина (Флоренция, Италия) 1:2

Юргорден (Швеция) - Рапид (Вена, Австрия) 0:1

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