Результаты четвертьфинальных матчей Лиги конференций
время публикации: 11 апреля 2025 г., 09:47 | последнее обновление: 11 апреля 2025 г., 09:47
Состоялись первые четвертьфинальные матчи Лиги конференций. "Фиорентина" в гостях победила "Целье" 2:1.
Бетис (Севилья, Испания) - Ягеллония (Бялосток, Польша) 2:0
Целье (Словения) - Фиорентина (Флоренция, Италия) 1:2
Юргорден (Швеция) - Рапид (Вена, Австрия) 0:1
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