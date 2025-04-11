"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью во Франции. Результаты матчей Лиги Европы
время публикации: 11 апреля 2025 г., 09:23 | последнее обновление: 11 апреля 2025 г., 09:23
Состоялись первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы. "Лион" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" 2:2.
Тоттенхэм (Лондон, Англия) - Айнтрахт (Франкфурт, Германия) 1:1
Глазго Рейнджерс (Шотландия) - Атлетик (Бильбао, Испания) 0:0
Лион (Франция) - Манчестер Юнайтед (Англия) 2:2
Хозяева отыгрались на пятой минуте компенсированного времени.
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