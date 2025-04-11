10 апреля на 83-м году жизни умер легендарный тренер Лео Бенхаккер, сообщают официальные сайты "Аякса" и "Реала".

Легендарный голландский специалист тренировал клубы "Камбур", "Гоу Ахед Иглз", "Фейенорд" (чемпион и обладатель Кубка Нидерландов 1999 года), "Аякс" (двукратный чемпион Нидерландов), "Сарагосу". "Волендам". "Реал" (Мадрид) (трехкратный чемпион Испании), "Грассхопперс", "Америка" (Мехико), "Истанбулспор","Гвадалахара", "Витесс".

Лео Бенхаккер возглавлял сборные Нидерландов, Тринидада и Тобаго, Польши, Саудовской Аравии.

Он вывел сборную Тринидада и Тобаго в финальную часть чемпионата мира 2006 года. За что был удостоен Медали Чакония.

В некрологе, опубликованном на сайте "Аякса" Лео Бенхаккер назван "иконой тренерской профессии".