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Олимпиада. Спортивная гимнастика. Артем Долгопят завоевал серебряную медаль

время публикации: 03 августа 2024 г., 17:18 | последнее обновление: 03 августа 2024 г., 17:18
Олимпиада. Спортивная гимнастика. Артем Долгопят завоевал серебряную медаль
AP Photo/Charlie Riedel

Израильский гимнаст (спортивная гимнастика) Артем Долгопят стал серебряным призером Парижской олимпиады в вольных упражнениях.

Его результат 14.966.

Чемпионом стал филиппинец Карлос Эдриэль Юло (15.000).

Бронзовый призер британец Джейк Джерман.

Украинец Илья Ковтун занял четвертое место, Милад Карими (Казахстан) - пятое.

Артем Долгопят - чемпион Токийской олимпиады в вольных упражнениях.

Сегодня сборная Израиля установила национальный рекорд по количеству медалей на одной олимпиаде - 6 (предыдущий - 4).

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