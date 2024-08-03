Олимпиада. Спортивная гимнастика. Артем Долгопят завоевал серебряную медаль

Израильский гимнаст (спортивная гимнастика) Артем Долгопят стал серебряным призером Парижской олимпиады в вольных упражнениях.

Его результат 14.966.

Чемпионом стал филиппинец Карлос Эдриэль Юло (15.000).

Бронзовый призер британец Джейк Джерман.

Украинец Илья Ковтун занял четвертое место, Милад Карими (Казахстан) - пятое.

Артем Долгопят - чемпион Токийской олимпиады в вольных упражнениях.

Сегодня сборная Израиля установила национальный рекорд по количеству медалей на одной олимпиаде - 6 (предыдущий - 4).