Олимпиада. Спортивная гимнастика. Артем Долгопят завоевал серебряную медаль
время публикации: 03 августа 2024 г., 17:18 | последнее обновление: 03 августа 2024 г., 17:18
Израильский гимнаст (спортивная гимнастика) Артем Долгопят стал серебряным призером Парижской олимпиады в вольных упражнениях.
Его результат 14.966.
Чемпионом стал филиппинец Карлос Эдриэль Юло (15.000).
Бронзовый призер британец Джейк Джерман.
Украинец Илья Ковтун занял четвертое место, Милад Карими (Казахстан) - пятое.
Артем Долгопят - чемпион Токийской олимпиады в вольных упражнениях.
Сегодня сборная Израиля установила национальный рекорд по количеству медалей на одной олимпиаде - 6 (предыдущий - 4).
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