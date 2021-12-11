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NEWSru.co.il :: Спорт11 декабря 2021 г., 07:45

"Нант" победил, проигрывая 0:2 после первого тайма. Великолепный победный гол Саймона

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"Нант" победил, проигрывая 0:2 после первого тайма. Великолепный победный гол Саймона

В стартовом матче восемнадцатого тура чемпионата Франции "Нант" одержал волевую победу над "Лансом" 3:2. После первого тайма "канарейки" проигрывали 0:2.

"Нант": Лафон, Фабиу да Силва, Жиротто, Паллуа, Кастеллетто, Чиривелья, Сиприен (Мутуссами, 70), Блас, Жеббель (Саймон, 70), Коло Муани (Аппиа, 90+3), Мерлен (Коко, 90+3)

"Ланс": Лека (Фариньес, 46), Дансо, Медина, Айдара (Боли, 90+2), Гради, Фофана, Каюзак, Да Кошта (Жан, 74), Сотока (Варан, 90+2), Калимуэндо (Ганаго, 75), Франковски


"Кроваво-золотые" занимают на данный момент пятое место, а в случае успеха в Нанте они могли войти в тройку лидеров. Казалось, так и будет - на 14-й минуте гости вели в счете 2:0 и выиграли первый тайм.

Но после перерыва все изменилось. Команда Антуана Комбуаре смогла переломить ход поединка и выиграть почти проигранный матч. Отметим, что "Нант" последний раз проиграл дома "Лансу" в сезоне 2001-2002 годов.

На 7-й минуте вратарь неудачно прервал прострел. 20-летний Давид да Кошта вколотил мяч в сетку 0:1.

На 14-й минуте гости перехватили мяч у своих ворот и провели скоростную атаку. Арендованный у ПСЖ Арно Калимуэндо Мулинга вышел один на один 0:2. Хозяева яростно протестовали показывая, что в центре поля на газоне лежит игрок "Нанта".

На 49-й минуте Рэндал Коло-Муани метров с 20 пробил точно в нижний угол 1:2. На 57-й минуте "канарейки" провели быструю атаку. Жеббель прострелил. Коло Муани отправил мяч в пустые ворота 2:2.

Победный гол был забит на 90-й минуте. Мозес Саймон обыграл четырех защитников и нанес потрясающий удар в дальнюю "девятку" 3:2.

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