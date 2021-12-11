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NEWSru.co.il :: Спорт11 декабря 2021 г., 08:14

Адетокунбо установил рекорд. Результаты матчей НБА

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Адетокунбо установил рекорд. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Торонто" одолел "Нью-Йорк" 90:87. "Милуоки" в гостях обыграл "Хьюстон" 123:104.

Шарлотт Хорнетс - Сакраменто Кингз 124:123

Индиана Пейсерз - Даллас Мэверикс 106:93

Атланта Хоукс - Бруклин Нетс 105:113

Торонто Рэпторз - Нью-Йорк Никс 90:87


Хьюстон Рокитс - Милуоки Бакс 114:123

Яннис Адетокунбо набрал 41 очко, сделал 17 подборов и два блок-шота. Он стал рекордсменом клуба по блок-шотам (805), побив рекорд Элтона Листера (804), сообщает официальный твиттер "Милуоки Бакс".

Миннесота Тимбервулвз - Кливленд Кавальерз 106:123

Нью-Орлеан Пеликанз - Детройт Пистонз 109:93

Оклахома-Сити Тендер - Лос-Анджелес Лейкерс 95:116

Леброн Джеймс набрал 33 очка, сделал 5 подборов и 6 передач.

Финикс Санз - Бостон Селтикс 111:90

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