Адетокунбо установил рекорд. Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Торонто" одолел "Нью-Йорк" 90:87. "Милуоки" в гостях обыграл "Хьюстон" 123:104.
Шарлотт Хорнетс - Сакраменто Кингз 124:123
Индиана Пейсерз - Даллас Мэверикс 106:93
Атланта Хоукс - Бруклин Нетс 105:113
Торонто Рэпторз - Нью-Йорк Никс 90:87
Хьюстон Рокитс - Милуоки Бакс 114:123
Яннис Адетокунбо набрал 41 очко, сделал 17 подборов и два блок-шота. Он стал рекордсменом клуба по блок-шотам (805), побив рекорд Элтона Листера (804), сообщает официальный твиттер "Милуоки Бакс".
Миннесота Тимбервулвз - Кливленд Кавальерз 106:123
Нью-Орлеан Пеликанз - Детройт Пистонз 109:93
Оклахома-Сити Тендер - Лос-Анджелес Лейкерс 95:116
Леброн Джеймс набрал 33 очка, сделал 5 подборов и 6 передач.
Финикс Санз - Бостон Селтикс 111:90
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