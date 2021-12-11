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NEWSru.co.il :: Спорт11 декабря 2021 г., 20:01

В "самом холодном матче года" победил ЦСКА. "Урал" разгромил "Ростов"

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В "самом холодном матче года" победил ЦСКА. "Урал" разгромил "Ростов"

В матче 18-го тура чемпионата России московский ЦСКА победил тульский "Арсенал" 2:0. "Урал" в гостях разгромил "Ростов" 4:1.

ЦСКА (Москва) - Арсенал (Тула) 2:0

Матч проходил при 11 градусах мороза. Российские СМИ назвали его "самым холодным матче года". Накануне появилась информация, что игра будет перенесена из-за холодов в Москве. Но затем матч все же решили провести.

Оба мяча забил Антон Заболотный.


Ростов - Урал (Екатеринбург) 1:4

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