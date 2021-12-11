В "самом холодном матче года" победил ЦСКА. "Урал" разгромил "Ростов"
В матче 18-го тура чемпионата России московский ЦСКА победил тульский "Арсенал" 2:0. "Урал" в гостях разгромил "Ростов" 4:1.
ЦСКА (Москва) - Арсенал (Тула) 2:0
Матч проходил при 11 градусах мороза. Российские СМИ назвали его "самым холодным матче года". Накануне появилась информация, что игра будет перенесена из-за холодов в Москве. Но затем матч все же решили провести.
Оба мяча забил Антон Заболотный.
Ростов - Урал (Екатеринбург) 1:4
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// NEWSru.co.il // Спорт // 11 декабря 2021
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