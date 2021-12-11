Тедеско начал с победы. Даббур помог победить "Фрайбург"
Состоялись матчи пятнадцатого тура чемпионата Германии. "Бавария" одержала волевую победу над "Майнцем" 2:1. "Лейпциг" в первом матче под руководством бывшего наставника московского "Спартака" Доменико Тедеско разгромил гладбахскую "Боруссию" 4:1.
Бавария (Мюнхен) - Майнц 2:1
Лейпциг - Боруссия (Менхенгладбах) 4:1
Фрайбург - Хоффенхайм 1:2
Хозяева могли выйти вперед на 62-й минуте (при счете 1:1), но бывший полузащитник "Хоффенхайма" Винченцо Грифо не реализовал пенальти.
Победный гол был забит на четвертой минуте компенсированного времени. Отличился арендованный у "Баварии" Кристофер Ричардс.
Израильский форвард Мунас Даббур вышел в стартовом составе гостей, и был заменен на 56-й минуте.
Герта (Берлин) - Арминия (Билефельд) 2:0
Бохум - Боруссия (Дортмунд) 1:1
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