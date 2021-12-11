После матча "Крылья Советов" - "Рубин" умер болельщик
После матча 18-го тура чемпионата России, в котором "Крылья Советов" победили "Рубин" 2:0, умер болельщик, сообщает "Чемпионат".
Болельщику стало плохо минут за десять до конца игры.
Пострадавшему делали массаж сердца и ожидали приезда "скорой помощи". Мужчина скончался.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 11 декабря 2021
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