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NEWSru.co.il :: Спорт11 декабря 2021 г., 17:04

После матча "Крылья Советов" - "Рубин" умер болельщик

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После матча "Крылья Советов" - "Рубин" умер болельщик

После матча 18-го тура чемпионата России, в котором "Крылья Советов" победили "Рубин" 2:0, умер болельщик, сообщает "Чемпионат".

Болельщику стало плохо минут за десять до конца игры.

Пострадавшему делали массаж сердца и ожидали приезда "скорой помощи". Мужчина скончался.


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