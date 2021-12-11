"Арсенал", "Челси" и "Ливерпуль" победили
В матчах шестнадцатого тура чемпионата Англии "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал" одержали победы.
Арсенал (Лондон) - Саутгемптон 3:0
Челси (Лондон) - Лидс 3:2
Победный гол был забит на четвертой минуте компенсированного времени. Жоржиньо реализовал пенальти.
Ливерпуль - Астон Вилла (Бирмингем) 1:0
На 67-й минуте Мохамед Салах реализовал пенальти.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 11 декабря 2021
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