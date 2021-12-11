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NEWSru.co.il :: Спорт11 декабря 2021 г., 19:32

"Арсенал", "Челси" и "Ливерпуль" победили

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"Арсенал", "Челси" и "Ливерпуль" победили

В матчах шестнадцатого тура чемпионата Англии "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал" одержали победы.

Арсенал (Лондон) - Саутгемптон 3:0

Челси (Лондон) - Лидс 3:2

Победный гол был забит на четвертой минуте компенсированного времени. Жоржиньо реализовал пенальти.

Ливерпуль - Астон Вилла (Бирмингем) 1:0


На 67-й минуте Мохамед Салах реализовал пенальти.

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