Манор Соломон забил. "Шахтер" победил в Александрии

В матче восемнадцатого тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" в гостях одержал волевую победу над "Александрией" 2:1.

На 63-й минуте Третьяков навесил. Олег Кожушко отправил мяч в угол ворот, поймав голкипера "горняков" "на противоходе".

У гостей отличились игроки, вышедшие на замену.

На 70-й минуте израильский полузащитник Манор Соломон сравнял счет 1:1. Фернандо сделал пас на линию штрафной. Манор Соломон отправил мяч в дальнюю "девятку" 1:1.

На 77-й минуте грубо ошибся Андрей Цуриков, неудачно попытавшийся вынести мяч из штрафной. Получилась скидка на Жуниора Мораеса, забившего победный гол 1:2.