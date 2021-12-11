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NEWSru.co.il :: Спорт11 декабря 2021 г., 17:35

Манор Соломон забил. "Шахтер" победил в Александрии

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Манор Соломон забил. "Шахтер" победил в Александрии

В матче восемнадцатого тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" в гостях одержал волевую победу над "Александрией" 2:1.

На 63-й минуте Третьяков навесил. Олег Кожушко отправил мяч в угол ворот, поймав голкипера "горняков" "на противоходе".

У гостей отличились игроки, вышедшие на замену.

На 70-й минуте израильский полузащитник Манор Соломон сравнял счет 1:1. Фернандо сделал пас на линию штрафной. Манор Соломон отправил мяч в дальнюю "девятку" 1:1.


На 77-й минуте грубо ошибся Андрей Цуриков, неудачно попытавшийся вынести мяч из штрафной. Получилась скидка на Жуниора Мораеса, забившего победный гол 1:2.

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