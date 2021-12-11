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NEWSru.co.il :: Спорт11 декабря 2021 г., 16:49

Стерлинг забил сотый гол. "Манчестер Сити" победил

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Гол Рахима Стерлинга

В матче шестнадцатого тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" победил "Вулверхэмптон" 1:0.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Зинченко, Ляпорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Бернарду Силва, Эрнандес, Гюндоган (Фоден, 56), Стерлинг, Габриэл Жезус, Грилиш (Де Брейне, 73)

"Вулверхэмптон": Жозе Са, Саисс, Коади, Килман, Аит Нури, Жоау Моутинью, Рубен Невеш (Тринкан, 82), Дендонкер (Поденсе, 86), Семеду, Хименес, Траоре (Хван Хи Чхан, 67)

У "горожан" было огромное преимущество (71% владения мячом, 24:3 по ударам, 10:2 - по точным ударам, 14:1 по угловым).


На 45-й минуте в течение 30 секунд Рауль Хименес получил две желтые карточки.

На 66-й минуте Рахим Стерлинг реализовал пенальти. Это его сотый гол в матчах чемпионата Англии.

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