"Сельта" и "Мальорка" сыграли вничью

В стартовом матче семнадцатого тура чемпионата Испании "Мальорка" сыграла вничью 0:0 с "Сельтой" (Виго).

"Мальорка": Рейна, Руссо, Маффео, Хауме Коста, Вальент, Руис де Галаррета (Седлар, 89), Санчес (Кубо, 69), Родригес, Батталья, Ли Кан Ин (Ниньо, 90), Пратс (Анхель, 56)

"Сельта": Дитуро, Араухо, Айду, Галан, Васкес, Суарес (Нолито, 72), Бельтран, Тапия, Серви, Мина (Тиагу Гальярдо, 19), Мендес

"Мальорка" в этом сезоне дома играет довольно успешно - одно поражение в девяти матчах.

Единственный опасный момент в первом тайме создали гости. На 44-й минуте после навеса со штрафного Бельтран пробил с близкого расстояния. Рейна ногой отбил мяч.

На 55-й минуте после подачи углового могли забить хозяева. После удара Маффео мяч пролетел рядом со штангой.

На 77-й минуте после рикошета от защитника мяч отскочил к Гальярдо. Тот бил из пределов вратарской. Рейна парировал мяч. На 78-й минуте после подачи углового опасно пробил Тапия. Вратарь выручил островитян. На последних секундах матча мог отличиться Нолито, вратарь отразил мяч после его удара.