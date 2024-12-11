"Бавария" разгромила "Шахтер". Дебют Даниэля Переца. Результаты матчей Лиги чемпионов

Состоялись матчи шестого тура основного этапа Лиги чемпионов. "Реал" в гостях обыграл "Аталанту" 3:2.

Динамо (Загреб, Хорватия) - Селтик (Глазго, Шотландия) 0:0

Жирона (Испания) - Ливерпуль (Англия) 0:1

"Ливерпуль" - единственная команда, выигравшая все 6 матчей Лиги чемпионов в этом сезоне.

На 63-й минуте Мохамед Салах реализовал пенальти.

Аталанта (Бергамо, Италия) - Реал (Мадрид, Испания) 2:3

Байер (Леверкузен, Германия) - Интер (Милан, Италия) 1:0

"Интер" не нанес ни одного точного удара за весь матч.

Брест (Франция) - ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) 1:0

Победный гол на 43-й минуте забил Жюльен ле Кардинал.

Брюгге (Бельгия) - Спортинг (Лиссабон, Португалия) 2:1

Зальцбург (Австрия) - ПСЖ (Франция) 0:3

Лейпциг (Германия) - Астон Вилла (Бирмингем, Англия) 2:3

"Лейпциг" - единственная команда, проигравшая все шесть игр в этом сезоне Лиги чемпионов. Не набирали очков также "Слован" и "Янг Бойз". Они свои шестые матчи проводят сегодня.

Шахтер (Донецк, Украина) - Бавария (Мюнхен, Германия) 1:5

Ворота "Баварии" защищал израильтянин Даниэль Перец. Он совершил 3 сэйва. Даниэль провел первый матч в основном этапе Лиги чемпионов.