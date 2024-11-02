Виндсерфинг. израильтяне стали победителями юниорского чемпионата мира

В Испании проходит юниорский и юношеский чемпионат мира по виндсерфингу IQ Foil World Junior Championship (спортсмены до 17 и до 19 лет).

Победительницей юниорского чемпионата мира (до 17 лет) стала израильтянка Альба Клейн.

Второе место заняла турчанка Руя Югурлу, третье - полька Юлия Пшибыль.

Победителем юношеского чемпионата (до 19 лет) стал итальянец Федерико Пиллони.

Победительницей юношеского чемпионата (до 19 лет) стала британка Дарси Шоу.

Победителем юниорского чемпионата (до 17 лет) стал израильтянин Итамар Леви. Давид Алешко завоевал бронзовую медаль.