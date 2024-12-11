Лига чемпионов ФИБА. "Маккаби" победил АЕК
время публикации: 11 декабря 2024 г., 03:42 | последнее обновление: 11 декабря 2024 г., 03:42
В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов ФИБА "Маккаби Ирони" (Рамат Ган) победил АЕК (Афины) 95:84.
Израильтяне одержали вторую победу и занимают третье место в группе.
Первая четверть и первая половина матча завершились вничью 26:26 и 44:44.
После трех четвертей в счете вели греки 69:67.
Отличный матч провели лидеры "Маккаби" Амин Стивенс (24 + 7 подборов + 1 перехват) и Кендал Маккаллум (23 + 4 подбора + 6 передач + 7 перехватов).
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