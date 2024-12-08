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НБА. "Дабл-дабл" "56 +" Йокича не хватило для победы. Достижение Каннингема

Знаменитые спортсмены
Баскетбол
НБА
время публикации: 08 декабря 2024 г., 11:47 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 11:47
НБА. "Дабл-дабл" "56 +" Йокича не хватило для победы. Достижение Каннингема
AP Photo/John McDonnell

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Вашингтон" победил "Денвер" 122:113.

Нью-Орлеан Пеликанз - Оклахома-Сити Тендер 109:119

Гости выиграли первую половину матча 77:51.

Вашингтон Уизардс - Денвер Наггетс 122:113

Лидер "Денвера" Никола Йокич набрал 56 очков, сделал 16 подборов и 8 передач.

Нью-Йорк Никс - Детройт Пистонс 111:120

Кэйд Каннингем стал первым игроком "Детройта", совершившим "трипл-дабл" в "Мэдисон Сквер Гарден" (статистика ведется с 1968 года) (29 + 10 подборов + 15 передач).

Торонто Рэпторз - Даллас Мэверикс 118:125

"Даллас" одержал 11-ю победу в последних 12 матчах и поднялся на второе место в Западной конференции.

Лука Дончич сделал "трипл-дабл" (30 + 13 подборов + 11 передач).

Бостон Селтикс - Мемфис Гризлиз 121:127

Майами Хит - Финикс Санз 121:111

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