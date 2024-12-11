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Кубок НБА. "Милуоки" и "Оклахома-Сити" вышли в полуфинал

Баскетбол
НБА
время публикации: 11 декабря 2024 г., 08:11 | последнее обновление: 11 декабря 2024 г., 08:11
Кубок НБА. "Милуоки" и "Оклахома-Сити" вышли в полуфинал
AP Photo/Morry Gash

"Милуоки Бакс" и "Оклахома-Сити Тендер" стали первыми полуфиналистами Кубка НБА.

Милуоки Бакс - Орландо Мэджик 114:109

Лучшим игроком встречи стал Яннис Адетокунбо (37 + 7 подборов + 2 перехвата и 4 блок-шота).

Соперник "оленей" определится в матче "Нью-Йорк Никс" - "Атланта Хоукс".

Оклахома-Сити Тендер - Даллас Мэверикс 118:104

В полуфинале "Оклахома-Сити" сыграет с победителем матча "Хьюстон Рокитс" - "Голден Стэйт Уорриорз".

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