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Бейсбол. "Лос-Анджелес Доджерс" в восьмой раз стал победителем Мировой серии

время публикации: 31 октября 2024 г., 11:12 | последнее обновление: 31 октября 2024 г., 11:12
Бейсбол. "Лос-Анджелес Доджерс" в восьмой раз стал победителем Мировой серии
AP Photo/Ashley Landis

В восьмой раз победителем Мировой серии (финальной серии Главной лиги бейсбола) стал "Лос-Анджелес Доджерс".

"Доджерс" в пятом матче серии победил "Нью-Йорк Янкиз" 7:6.

Счет в серии стал 4:1.

"Янкиз" мощно начали пятый матч 5:0. Гости сумели отыграться 5:5.

"Нью-Йорк" вышел вперед 6:5.

В восьмом иннинге "Доджерс" вышел вперед 7:6 и сумел удержать преимущество.

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