Бейсбол. "Лос-Анджелес Доджерс" в восьмой раз стал победителем Мировой серии
время публикации: 31 октября 2024 г., 11:12 | последнее обновление: 31 октября 2024 г., 11:12
В восьмой раз победителем Мировой серии (финальной серии Главной лиги бейсбола) стал "Лос-Анджелес Доджерс".
"Доджерс" в пятом матче серии победил "Нью-Йорк Янкиз" 7:6.
Счет в серии стал 4:1.
"Янкиз" мощно начали пятый матч 5:0. Гости сумели отыграться 5:5.
"Нью-Йорк" вышел вперед 6:5.
В восьмом иннинге "Доджерс" вышел вперед 7:6 и сумел удержать преимущество.
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