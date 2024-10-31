Бейсбол. MVP Мировой серии стал Фредди Фриман

Победителем Мировой серии стал "Лос-Анджелес Доджерс", одержавший в пятом матче финала победу над "Нью-Йорк Янкиз" 7:6.

Самым ценным игроком Мировой серии признан американо-канадский бейсболист "Доджерс" Фредди Фриман.

В первых четырех матчах Мировой серии 2024 года он установил рекорд финалов по хоум-ранам.

Он во второй раз стал победителем Мировой серии (впервые - в 2021 году с "Атланта Брэйвз").