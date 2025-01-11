Дубль Шика. Скорострельность "Байера" в Дортмунде. Историческое поражение "Боруссии"

В стартовом матче шестнадцатого тура чемпионата Германии "Байер" в гостях обыграл дортмундскую "Боруссию" 3:2.

Впервые с марта 2000 года "Байер" забил три гола в первые 19 минут выездного матча Бундеслиги (тогда был разгромлен "Ульм" 9:1).

"Боруссия" впервые с 2004 года проиграла дома в пятницу.

"Боруссия": Кобель, Кабар (Забитцер, 78), Люрс, Рюэрсон (Кэмпбелл, 89), Коуто, Нмеча, Гиттенс (Мален, 78), Брандт, Адейеми (Дюранвиль, 63), Гирасси, Байер (Рейна, 78).

"Байер": Градецки, Инкапье, Тапсоба, Та, Мукиеле, Гримальдо (Паласиос, 89), Андрих, Джака, Фримпонг (Артур, 88), Телла (Терье, 74), Шик (Виртц, 63).

Счет был открыт на 25-й секунде матча. Натан Телла точно пробил с линии штрафной 0:1.

На 8-й минуте Тапсоба делает длинную передачу на фланг. Инкапье прострелил. Патрик Шик в падении отправил мяч в сетку 0:2.

На 12-й минуте хозяева перехватили мяч в центре поля и провели быструю атаку. Коуто прострелил. Защитник неудачно прервал прострел. Получился голевой пас на дальнюю штангу. 20-летний Джейми Гиттенс сократил отставание 1:2.

На 19-й минуте Фримпонг навесил. Патрик Шик оформил дубль 1:3.

На 29-й минуте Гирасси пробил в дальний угол. Тапсоба едва не срезал мяч в свои ворота. Градецки выручил. На 42-й минуте после подачи углового в "девятку" пробил Адейеми. Градецки парировал. Байер направил мяч в нижний угол. Вратарь сумел отбить.

На 61-й минуте Фримпонг прострелил. Шик направил мяч в угол. Кобель выручил.

На 79-й минуте Гирасси реализовал пенальти 2:3.