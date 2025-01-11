НБА. Рекорд. Йокича и Уэстбрука

В матче регулярного сезона НБА "Денвер Наггетс" разгромил "Бруклин Нетс" 124:105.

Никола Йокич и Рассел Уэстбрук стали первыми игроками одной команды в истории НБА, сделавшими "трипл-дабл" "25+" в одном матче.

Никола Йокич (35 + 12 подборов + 15 передач) и Рассел Уэстбрук (25 + 11 подборов + 10 передач).

Рассел Уэстбрук занимает третье место в списке самых побеждающих разыгрывающих НБА в этом сезоне. "Денвер" побеждал в 75% матчей. в которых он выходил в стартовой пятерке.

Лидирует по этому показателю Дариус Гарленд (Кливленд Кавальерз) - 88.9%.