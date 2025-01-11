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Спорт

Дэвид Мойес назначен главным тренером "Эвертона"

Футбол
время публикации: 11 января 2025 г., 16:50 | последнее обновление: 11 января 2025 г., 17:00
Дэвид Мойес назначен главным тренером "Эвертона"
AP Photo/Dave Thompson

Дэвид Мойес возвращается в "Эвертон". О его назначении на пост главного тренера сообщил официальный сайт клуба из Ливерпуля.

Дэвид Мойес был главным тренером "Эвертона" в 2002-13 годах. Это был достаточно успешный период в истории клуба.

Сейчас "Эвертон" занимает 16-е место.

Уволенный недавно Шон Дейч был девятым наставником "ирисок" за последние десять лет.

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