Дэвид Мойес назначен главным тренером "Эвертона"
время публикации: 11 января 2025 г., 16:50 | последнее обновление: 11 января 2025 г., 17:00
Дэвид Мойес возвращается в "Эвертон". О его назначении на пост главного тренера сообщил официальный сайт клуба из Ливерпуля.
Дэвид Мойес был главным тренером "Эвертона" в 2002-13 годах. Это был достаточно успешный период в истории клуба.
Сейчас "Эвертон" занимает 16-е место.
Уволенный недавно Шон Дейч был девятым наставником "ирисок" за последние десять лет.
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