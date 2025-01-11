СМИ. Месси может вернуться в Европу на правах аренды
время публикации: 11 января 2025 г., 08:11 | последнее обновление: 11 января 2025 г., 08:11
Лионель Месси ведет переговоры с "Интером Майми" о продлении контракта до конца 2026 года.
Легендарный футболист хочет сыграть на чемпионате мира 2026 года.
По данным газеты Marca, в новом контракте будет пункт, позволяющий Лионелю Месси сыграть в Европе на правах аренды в межсезонье MLS 2025-26 годов.
Ранее британские СМИ сообщали, что "Манчестер Сити" хочет арендовать Лионеля Месси.
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