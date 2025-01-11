СМИ. Месси может вернуться в Европу на правах аренды

Лионель Месси ведет переговоры с "Интером Майми" о продлении контракта до конца 2026 года.

Легендарный футболист хочет сыграть на чемпионате мира 2026 года.

По данным газеты Marca, в новом контракте будет пункт, позволяющий Лионелю Месси сыграть в Европе на правах аренды в межсезонье MLS 2025-26 годов.

Ранее британские СМИ сообщали, что "Манчестер Сити" хочет арендовать Лионеля Месси.