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Спорт

СМИ. Месси может вернуться в Европу на правах аренды

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 11 января 2025 г., 08:11 | последнее обновление: 11 января 2025 г., 08:11
СМИ. Месси может вернуться в Европу на правах аренды
AP Photo/Natacha Pisarenko

Лионель Месси ведет переговоры с "Интером Майми" о продлении контракта до конца 2026 года.

Легендарный футболист хочет сыграть на чемпионате мира 2026 года.

По данным газеты Marca, в новом контракте будет пункт, позволяющий Лионелю Месси сыграть в Европе на правах аренды в межсезонье MLS 2025-26 годов.

Ранее британские СМИ сообщали, что "Манчестер Сити" хочет арендовать Лионеля Месси.

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