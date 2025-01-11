Чемпионат Испании. "Сельта" владела преимуществом и проиграла в Мадриде

В стартовом матче девятнадцатого тура чемпионата Испании "Райо Вальекано" победил "Сельту" 2:1.

"Райо Вальекано": Карденас, Рациу, Лежен, Мумин, Чаваррия, Де Фрутос (Диас, 86), Сисс (Валентин, 65), Лопес, Эмбарба (Нтека, 86), Камельо (Гарсия, 64), Палассон (Баллиу, 7)

"Сельта": Гуаита, Старфельт (Каррейра, 81), Домингес Касерес, Алонсо, Мингеса, Белтран (Сотело, 81), Мориба, Серви (Сведберг, 81), Гонсалес Мартинес (Дуран, 57), Бамба (Альварес, 69).

"Райо" не проиграл в пятой игре подряд и поднялся на девятое место. "Райо Вальекано" обыграл "Сельту" в матче чемпионата Испании впервые с 2019 года.

"Сельта" владела преимуществом и нанесла 23 удара по воротам.

На 5-й минуте голкипер "Сельты" Гуаита неудачно кулаками выбил мяч (потом он спорил с судьей, доказывая, что его подтолкнул нападающий). Получился голевой пас. Арендованный у "Альмерии" Адриан Эмбарба нанес удар слету 1:0.

На 26-й минуте Бамба прострелил. Борха Иглесиас оказался один перед вратарем и отправил мяч в дальний нижний угол 1:1.

На 63-й минуте Хорхе де Фрутос пробил в ближний угол 2:1.

На 4-й минуте компенсированного времени гости остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Маркос Алонсо.