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"Реал" победил в Литве. Лидер разгромил "Баварию". Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 11 января 2025 г., 06:22 | последнее обновление: 11 января 2025 г., 06:22
"Реал" победил в Литве. Лидер разгромил "Баварию". Результаты матчей Евролиги
AP Photo/John Raoux

Завершился двадцатый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидирует "Олимпиакос", одержавший 14 побед.

Тель-авивский "Маккаби" занимает 17-е место (предпоследнее), одержав 5 побед

Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) - АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) 76:82

Последнюю четверть французы выиграли 21:10.

Жальгирис (Каунас, Литва) - Реал (Мадрид, Испания) 64:83

Вторую половину матча "Реал" выиграл 48:30.

Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Париж (Франция) 85:69

Вторую половину матча сербы выиграли 46:30.

Олимпиакос (Пирей, Греция) - Бавария (Мюнхен, Германия) 112:69

Лидер "Олимпиакоса" Александр Везенков набрал 45 очков и сделал 7 подборов.

Виртус (Болонья, Италия) - Баскония (Витория, Испания) 76:74

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