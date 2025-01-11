"Реал" победил в Литве. Лидер разгромил "Баварию". Результаты матчей Евролиги
время публикации: 11 января 2025 г., 06:22 | последнее обновление: 11 января 2025 г., 06:22
Завершился двадцатый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидирует "Олимпиакос", одержавший 14 побед.
Тель-авивский "Маккаби" занимает 17-е место (предпоследнее), одержав 5 побед
Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) - АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) 76:82
Последнюю четверть французы выиграли 21:10.
Жальгирис (Каунас, Литва) - Реал (Мадрид, Испания) 64:83
Вторую половину матча "Реал" выиграл 48:30.
Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Париж (Франция) 85:69
Вторую половину матча сербы выиграли 46:30.
Олимпиакос (Пирей, Греция) - Бавария (Мюнхен, Германия) 112:69
Лидер "Олимпиакоса" Александр Везенков набрал 45 очков и сделал 7 подборов.
Виртус (Болонья, Италия) - Баскония (Витория, Испания) 76:74
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