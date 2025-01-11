Незабитый пенальти. Три гола за 5 минут. Хайфский "Маккаби" разгромил "Ирони" (Кирьят-Шмона)

В стартовом матче восемнадцатого тура чемпионата Израиля по футболу хайфский "Маккаби" разгромил "Ирони" (Кирьят-Шмона) 4:1.

"Маккаби": Кеуф, Сек, Сирота, Фейнгольд, Саба, Кинда (59, Халайли), Хазиза (59, Рефаэлов), Азулай, Хермеш (68, Джабер), Саиф (82, Гольдберг), Северина (68, Даган).

"Ирони": Цур, Хабаши (46, Куликов), Шай Бен Давид, Ноам Коэн, Белла (46, Лидор Коэн), Кристиан Мартинес (86, Бенбеништи), Бангура, Мордехац, Зикри (56, Шибли), Жардел (66, Ниддам), Шахин.

Северяне потерпели четвертое поражение подряд.

"Зеленые" играли без травмированного лучшего бомбардира 2024 года Дина Давида.

На 19-й минуте хозяева не реализовали пенальти. Диа Саба не попал.

На 36-й минуте пенальти реализовал Долев Хазиза 1:0. Через 2 минуты грубая ощибка обороны гостей привела к голу. Хабаши сделал передачу вратарю. Саба мяч перехватил и отправил в сетку. На 41-й минуте ошибся защитник. Хазиза мяч отобрал и сделал пас. Саба отправил мяч в пустые ворота 3:0.

На 64-й минуте Мартинес навесил. Жардел (19 августа перешел из португальской "Визелы") пробил в ближний угол 3:1.

На 85-й минуте Лиор Рефаэлов воспользовался отскоком и отправил мяч в сетку 4:1.