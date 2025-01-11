НБА. Возвращение Банкеро. Выдающийся матч Адетокунбо. 28 подборов Сабониса
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Сакраменто" разгромил "Бостон" 114:97.
Индиана Пэйсерз - Голден Стэйт Уорриорз 108:96
"Индиана" одержала пятую победу подряд.
Три игрока "Пэйсерз" сделали "дабл-дабл": Тайриз Хэлибертон (25 + 10 передач), Паскаль Сиакам (25 + 10 подборов) и Беннедикт Матурин (21 + 10 подборов).
Орландо Мэджик - Милуоки Бакс 106:109
Лидер "Орландо" Паоло Банкеро вернулся после двухмесячного перерыва из-за травмы и набрал 34 очка.
Лидер "Милуоки" Яннис Адетокунбо совершил "дабл-дабл" "40+" (41 + 14 подборов + 4 передачи +3 перехвата + 2 блок-шота). В этой игре он совершил 9 слэм-данков. Официальный сайт клуба назвал его выступление в этом матча "башня ужаса в Орландо".
Филадельфия Сиксерз - Нью-Орлеан Пеликанз 115:123
Бостон Селтикс - Сакраменто Кингз 97:114
"Кингз" одержали шестую победу подряд и 19-ю в сезоне (в 38 матчах).
Домантас Сабонис сделал "дабл-дабл" (23 + 28 подборов). 28 подборов в одном матче - личный рекорд литовского баскетболиста.
Нью-Йорк Никс - Оклахома-Сити Тендер 101:126
Лидеры "Тендер" набрали 70 очков на двоих: Шай Гилджес-Александр (39 + 3 подбора + 2 передачи + 2 перехвата) и Айзея Джо (31).
Чикаго Булз - Вашингтон Уизардс 138:105
Зак Лавин (Чикаго) в пятой игре подряд набрал более 30 очков.