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НБА. Возвращение Банкеро. Выдающийся матч Адетокунбо. 28 подборов Сабониса

Знаменитые спортсмены
Баскетбол
НБА
время публикации: 11 января 2025 г., 09:10 | последнее обновление: 11 января 2025 г., 09:10
НБА. Возвращение Банкеро. Выдающийся матч Адетокунбо. 28 подборов Сабониса
AP Photo/Michael Dwyer

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Сакраменто" разгромил "Бостон" 114:97.

Индиана Пэйсерз - Голден Стэйт Уорриорз 108:96

"Индиана" одержала пятую победу подряд.

Три игрока "Пэйсерз" сделали "дабл-дабл": Тайриз Хэлибертон (25 + 10 передач), Паскаль Сиакам (25 + 10 подборов) и Беннедикт Матурин (21 + 10 подборов).

Орландо Мэджик - Милуоки Бакс 106:109

Лидер "Орландо" Паоло Банкеро вернулся после двухмесячного перерыва из-за травмы и набрал 34 очка.

Лидер "Милуоки" Яннис Адетокунбо совершил "дабл-дабл" "40+" (41 + 14 подборов + 4 передачи +3 перехвата + 2 блок-шота). В этой игре он совершил 9 слэм-данков. Официальный сайт клуба назвал его выступление в этом матча "башня ужаса в Орландо".

Филадельфия Сиксерз - Нью-Орлеан Пеликанз 115:123

Бостон Селтикс - Сакраменто Кингз 97:114

"Кингз" одержали шестую победу подряд и 19-ю в сезоне (в 38 матчах).

Домантас Сабонис сделал "дабл-дабл" (23 + 28 подборов). 28 подборов в одном матче - личный рекорд литовского баскетболиста.

Нью-Йорк Никс - Оклахома-Сити Тендер 101:126

Лидеры "Тендер" набрали 70 очков на двоих: Шай Гилджес-Александр (39 + 3 подбора + 2 передачи + 2 перехвата) и Айзея Джо (31).

Чикаго Булз - Вашингтон Уизардс 138:105

Зак Лавин (Чикаго) в пятой игре подряд набрал более 30 очков.

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