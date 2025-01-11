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Стрельба. Гран-при Словении. Израильтяне заняли четвертое место

Стрельба
время публикации: 11 января 2025 г., 17:45 | последнее обновление: 11 января 2025 г., 17:45
Стрельба. Гран-при Словении. Израильтяне заняли четвертое место
AP Photo/Alex Brandon

Израильтяне Сергей Рихтер и Ольга Тащиева заняли четвертое место в соревнованиях смешанных пар Гран-при Словении по стрельбе из пневматической винтовки (расстояние 10 метров).

В поединке за бронзу израильтяне проиграли 15:17 хорватам Марте Зелькович и Йосипу Сикавице.

В финале соревновались польские пары.

Юлия Ева Пиотровська и Мацей Ковалевич победили 16:10 Изабелу Кингу Дудек и Томаша Бартника.

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